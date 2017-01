Vittorio Sgarbi da critico d’arte, e politico, a protagonista di “Noi, Vittorio Sgarbi” il miglior quadro italiano del 2016.

A realizzare l’opera vincitrice della terza edizione del Premio Eccellenti Pittori – Brazzale è stato il pittore pugliese Rocco Normanno, classe 1974, naturalizzato toscano dove vive e opera da anni precisamente a Massa e Cozzile (Pistoia).

“E’ stata particolarmente apprezzata, – spiega l’ideatore del Premio Camillo Langone, – la drammatizzazione del trapasso dalla carta al digitale, punto dolente per ogni addetto al sapere, dal grande critico d’arte all’ultimo praticante in redazione, un tema attualissimo eppure svolto con luce caravaggesca e classico pennello. Emanuele Severino ha scritto della tecnica come nichilismo. E Normanno questo pensiero lo ha dipinto”

Considerato dalla critica l’ultimo dei caravaggeschi, Normanno ha ritratto Vittorio Sgarbi proprio come un personaggio neocaravaggesco illuminato, ironicamente, invece che dalla tipica candela seicentesca dalla luce di uno smartphone.

Olio su tavola, 65×65, “Noi, Vittorio Sgarbi” ritrae il critico colto quasi di spalle mentre osserva appeso alla parete un grande quadro che ritrae se stesso.

“Sgarbi si trova in un museo ed era proprio quello che volevo – ha detto Normanno spiegando la sua opera – ritrarlo davanti alle tele, mentre allestisce una mostra. Il ritratto raffigura proprio lui mentre ammira un Rembrandt, ma al posto del Rembrandt ho inserito Vittorio immortalato in un gesto quotidiano, mentre interagisce con il suo smartphone. Vittorio che guarda Vittorio, insomma. Che simboleggia, scherzosamente parlando, l’amore infinito che ha per se’. È un Vittorio che rappresenta i nostri piccoli difetti, quando passiamo ore chiusi in noi stessi a dialogare con il cellulare. E’ Vittorio Sgarbi a essere ritratto, ma siamo anche noi, assorti in un rito che ormai appartiene a tutti”.

Difficile il compito della giuria Premio Eccellenti Pittori – Brazzale, l’unico premio dedicato esclusivamente alla pittura; composta non da addetti ai lavori, bensì da illustri amanti del bello, hanno giudicato il dipinto di Normanno “Noi, Vittorio Sgarbi” il miglior quadro italiano del 2016 tra tantissime opere di valore arrivate al giudizio finale.

Al secondo e terzo posto si sono piazzati rispettivamente il dipinto di Enrico Robusti “Ritratto di D.”, e quello di Francesco De Prezzo “Null Drapp”.