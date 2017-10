Nobel Letteratura 2017: è Kazuo Ishiguro il vincitore

E’ stato annunciato pochi minuti fa il vincitore del premio Nobel per la Letteratura 2017. Dopo un 2016 che vide Bob Dylan e la sua poesia in musica, a trionfare quest’anno è stato lo scrittore giapponese ma naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro.

Autore di romanzi quali “Non lasciarmi” o “Quel che resta del giorno” – opera che gli valse il Booker Prize – Kazuo Ishiguro è stato nominato quest’oggi come vincitore del Nobel per la Letteratura 2017.

Come si legge nelle noti ufficiali dell’Accademia di Svezia – una delle accademie reali svedesi nonchè quella che dal 1901 assegna i premi Nobel – Kazuo Ishiguro si è aggiudicato il prezioso riconoscimento per essere l’autore di “romanzi di grande forza emozionale con cui ha indagato l’abisso sotto il nostro illusorio senso di connessione con il mondo”. Così come i vincitori nelle altre discipline, anche Kazuo Ishiguro ritirerà il premio Nobel per la Letteratura durante la cerimonia che si svolge tradizionalmente il 10 dicembre presso la “Sala dei Concerti” di Stoccolma.

Photo Credit: Nobel Prize – Facebook