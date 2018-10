Nina Moric gossip: la modella croata ha accettato di farsi intervistare da Silvia Toffanin per verissimo. “Abbiamo ridato un senso alla parola famiglia”, ha detto in merito al nuovo rapporto con l’ex marito Fabrizio Corona e il figlio Carlos. Mesi fa, quando l’ex re dei paparazzi fu presente in studio lei rifiutò di partecipare all’intervista, forse perché non ancora pronta a parlare pubblicamente della sua vita privata e dei suoi e loro gravi problemi personali. Nina invece oggi è più forte e se l’è sentita di affrontare l’argomento davanti alle telecamere.

“Dopo quattro anni da incubo, di grande solitudine e sofferenza, grazie a Carlos siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest’estate abbiamo ridato un senso alla parola famiglia. Spero che sia stato fatto in buona fede, perché temo sempre che Fabrizio possa fare le cose solo per i giornali” , ha ammesso Nina, non dunque convinta fino in fondo della genuinità del comportamento dell’ex marito. Nina racconta le sue sofferenze: “In questi quattro anni sono successe tante cose. Ora ho superato questo dolore, ma non auguro a nessuno di stare come sono stata io. Mi sono rifugiata nel mio silenzio e adesso ho iniziato a gridare. Voglio far sentire la mia voce” ha dichiarato . “Ora mio figlio vive con me e vive con papà. Mi sono riavvicinata alla mamma di Fabrizio (Gabriella ndr), anche questa è una grande vittoria. Carlos ha bisogno di questa sintonia, per quattro anni gli è stata negata la parola mamma, adesso può pronunciarla tutti i giorni”.