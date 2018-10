Nina Moric gossip: la modella croata sembra avere riacquistato la serenità ora che, grazie a Fabrizio Corona, ha modo finalmente di frequentare il figlio Carlos, di cui negli anni scorsi ha perso la potestà genitoriale per intervento del tribunale dei minori. Idillio ritrovato con l’ex marito da una lato, quindi, e vicinanza affettiva con l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso dopo la rottura causata dalla sua fugace liaison con Patrizia Bonetti dentro la casa del Grande Fratello Nip. Tuttavia a non pensarla così è proprio Corona, che insiste nel dire: “Nina è innamorata di me”.

Nei giorni scorsi il settimanale Chi ha sorpreso Nina e Favoloso insieme, in giro insieme a Carlos. Una famiglia allargata, la loro, sebbene qualche giorno fa l’ex re dei paparazzi abbia fatto sapere che l’ex moglie è ancora innamorata di lui e che tutte le mattine passa a casa sua per fare colazione in compagnia del figlio. Sebbene non siano una coppia nel senso sentimentale del termine, Nina e Fabrizio fanno le cose che si confanno ad una famiglia tradizionale. Mangiano insieme, hanno condiviso le vacanze estive in Salento, accompagnano insieme Carlos a scuola e in alcuni periodi dormono sotto lo stesso tetto. Tutto per l’amore del figlio a cui stanno cercando di dare una ‘normalità’ di cui il ragazzo a lungo è stato suo malgrado privato a causa delle vicissitudini dei genitori.