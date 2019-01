Nina Moric ‘surfer girl’ in Sri Lanka: lato b perfetto, sembra surreale (FOTO)

Nina Moric Instagram: la modella croata si trova in vacanza in Asia insieme al figlio Carlos. Momenti di idillio tra madre e figlio, quotidianamente da lei documentati sui social. Dalle sue parole traspare la gioia di potere finalmente vivere a stretto contatto con suo figlio, in virtù della ritrovata armonia con Fabrizio Corona, suo ex marito nonché padre di Carlos.

Vacanze nello Sri Lanka per Nina e Carlos: è di queste ore lo scatto super sexy che ritrae la bella modella in spiaggia con una tavola da surf sotto braccio. La foto è da urlo perché mette in risalto la bellezza statuaria della splendida 42enne: gambe chilometriche e magre e lato b sodo e tonico. Impossibile non notarlo! Tra i commenti anche quelli inaspettati di un Fabrizio Corona in veste di ex marito e padre premuroso alla sua maniera, però: “Ci mancava solo il surf!!! STAI ATTENTA CA**O”. Eh sì, l’ex marito della Moric sembra preoccupato per lei. Nina, cavalcando l’onda dell’ironia gli risponde prontamente: “Ma da dove sei spuntato”.

I fan molto divertiti nell’assistere ad uno scambio di battute che va avanti da giorni, e ci mostra Nina e Fabrizio che giocano a fare marito e moglie. “Botta e risposta’ al miele quello dell’ex paparazzo con la madre di suo figlio. “Non si possono scoprire nuovi oceani se non si ha il coraggio di perdere di vista la riva”, così Nina nell’ultimo post Instagram a commento di una foto che la ritrae in un tenero abbraccio con il figlio. Anche in quel caso immediato il commento di Corona: “Divertitevi e nutritevi”, con tanto di cuoricini al seguito per entrambi. La Moric non ha perso occasione per fare della dolce ironia: “Ok, Mahatma Gandhi”. Insomma, Fabrizio Corona sta mostrando un lato di sé che finora era rimasto sconosciuto al pubblico: una tenerezza e premura di padre e marito di cui in tanti non si aspettavano fosse capace. Nina, rientrata in stanza d’hotel, ha dedicato anche una simpatica Instagram Stories al commento dell’ex: “Dopo divertitevi e nutritevi, io ho chiuso… Chiudetemi il wi-fi, non torno più. Carlos, devi essere nutrito…”. Una sorta di ‘Casa Vianello’ social che mai da loro ci saremmo aspettati …