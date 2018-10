Fabrizio Corona e Nina Moric gossip: si torna a parlare della ex coppia in questi giorni, dop la ritrovata armonia per il bene del figlio Carlos. Li abbiamo visti trascorrere insieme le vacanze estive in Salento, Nina e Fabrizio, battibeccare in auto con Carlos che non vuole andare a scula. Scene di vita quotidiana che forse il 16enne non aveva mai vissuto, poiché per anni i suoi genitori si son fatti la guerra, fuori e dentro le aule giudiziarie.

Ma oggi, dopo le terribili vicissitudini di Corona, finito di nuovo in carcere per un reato fiscale, ed anche la perdita dell’affidamento del figlio da parte di Nina e la brutta storia del suo presunto tentato suicidio, sembra tornato il sereno. E’ la stessa modella croata a confermarlo ad Eleonora Daniele durante un’intervista rilasciata a Storie Italiane, su Rai 1: “Non si devono guardare i nostri interessi. Si deve guardare per la prima volta agli interessi del minore perché non è un pacco regalo. È un sedicenne che purtroppo ha avuto una vita abbastanza difficile, perciò credo che sia il momento che ognuno posi l’ascia da guerra. Io l’ho posata tempo fa, alcuni no: cominciano a farlo adesso“. Nina ha anche parlato del triste episodio del 2015 in cui si parlò del suo tentativo di togliersi la vita: “È stata fatta un’ingiustizia nei miei confronti. Si è parlato di tutto invece di parlare di che cosa veramente sia accaduto quella famosa notte”. Adesso è giunto il momento di “recuperare il tempo perso”, ha concluso la Moric.

La prossima udienza è attesa per il 15 novembre. Ad annunciarlo durante la diretta televisiva il legale di Nina, Solange Marchignoli: “Finalmente si vede luce in questa storia. Ieri è stata depositata una relazione all’attenzione della corte d’appello. Alla prossima udienza i servizi sociali depositeranno una loro relazione. Sarà data voce alle parti e la corte d’appello deciderà”. Fabrizio Corona e Nina Moric sembrano andare d’amore d’accordo negli ultimi mesi, forse sono diventati anche soci in affari. E di poche ore fa uno scatto su Instagram che li ritrae insieme posare come testimonial dello stesso marchio di abbigliamento …