Nina Moric: dalla presunta gravidanza al salto in politica e rivelazioni su Selvaggia Lucarelli

Nina Moric ai microfoni di Radio Cusano Campus è stata un vero fiume in piena, dalla presunta gravidanza smentita fino a Selvaggia Lucarelli. La celebre blogger si è battuta infatti per la chiusura di una celebre pagina fb che avrebbe leso la dignità di molte donne. La Moric ha rivelato che il fidanzato della Lucarelli fosse proprio un amministratore della celebre pagina.

“Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo, fino al 2015 credo, ero uno degli admin della pagina Sesso, Droga e Pastorizia, dalla quale è stato bannato, visto che scriveva cose non troppo belle. Sono la prima a ridere del black humor e tutto il resto, però onestamente credo che lui abbia esagerato davvero. Non è che voglio condannare qualcuno, vorrei solamente dire a Selvaggia che ha condotto questa battaglia per mesi, segnalato questa pagina, Sesso, Droga e Pastorizia, e poi il suo fidanzato ne faceva parte? Dovrebbe dare una risposta, come riesce ora a difendere il suo fidanzato? Invece Selvaggia sta bloccando qualsiasi utente, anche suo fan, che le chiede qualcosa su questo argomento. Sta in silenzio, non si espone, quando invece è sempre la prima che giudica e fa. Ora è il momento di rispondere a certe domande. Per me chiudere quella pagina non è stato giusto, quella pagina non dava fastidio a nessuno, il black humor non è per tutti, quella pagina era seguita da 2 milioni di utenti, ci sono dei ragazzi, che conosco, che ci lavoravano con questa pagina, e io non nego che avevo anche alcuni progetti con loro, tra collaborazioni lavorative e questioni benefiche. Io ci lavoravo questi ragazzi“.

Sulla presunta gravidanza che da mesi le appioppano ecco cosa ha dichiarato la croata: “Sono incinta al diciassettesimo mese di gravidanza! No, a parte gli scherzi, avere un bambino è un dono del signore, sarebbe una cosa meravigliosa, però no, assolutamente non sono incinta, sono voci che girano da un po’ di tempo, ma non sono incinta.” Infine arriva la clamorosa rivelazione circa un suo plausibile futuro politico: “Scendo in politica con Casapound? Ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, ci sono dei progetti da fare, in settimana incontrerò il fondatore di CasaPound, Iannone, e poi si vedrà. Sicuramente è una proposta molto interessante, sia da parte loro, che sono molto curiosi, che da parte mia. E’ reciproca la cosa. La gente si è fatta una idea molto sbagliata su di loro, sono poco in vista, invece con me magari avrebbero una occasione, una opportunità, di dimostrare che le cose le sanno fare. Loro parlano poco e fanno molto di più.“