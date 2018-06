NikeLab ACG Collezione Estate 2018: arriva la linea Gore-Tex

Può stupire, quindi, che un elemento chiave della collezione NikeLab ACG Estate 2018 sia un materiale che si associa solitamente alle temperature fredde, il Gore-Tex. “Per questa stagione, ci siamo confrontati per definire un sistema più proporzionato per l’uomo e la donna. Quali sono le nostre aspettative nei confronti del guardaroba estivo? Quanto dev’essere adattabile e regolabile?”, si chiede Johanna Schneider, Senior Director di NikeLab ACG.

Insieme a Errolson Hugh, collaboratore di NikeLab ACG, Schneider si è posta questa domanda in occasione del recente lancio ACG per questa stagione. Tre sono i pilastri su cui si reggono i valori della collezione: i vantaggi del Gore-Tex, la traspirabilità del pile, e la mobilità dei pantaloni. Rispetto all’uso del Gore-Tex, il team cercava una nuova prospettiva sui vantaggi per l’estate che offre questo materiale, tenendo presente che si tratta di un tessuto comunemente considerato come adatto alle stagioni fredde e piovose. Ma il Gore-Tex dà molto di più della sola protezione: può diventare anche una barriera traspirante che mitiga gli effetti inaspettati delle temperature estive. “La cosa bella del materiale che usiamo è che protegge e al tempo stesso è altamente traspirante”, dichiara Schneider. “È un materiale ideale 365 giorni l’anno. Abbiamo voluto declinarlo in un modello più adatto all’estate, per coloro che preferiscono, ad esempio, passare una giornata alla casa al mare”.

La giacca NikeLab ACG Gore Tex è il pezzo chiave della collezione. Disponibile nelle versioni uomo e donna, il capo a tre strati è dotato di maniche rimovibili in aggiunta a quelle standard a tre quarti, per garantire ancora più protezione. Le tasche multiple offrono spazio in abbondanza per custodire gli oggetti personali. Le stringhe interne consentono di alleggerire il peso della giacca senza comprometterne la comodità. Un altro elemento inaspettato nella collezione è il pile, che compare nella felpa con cappuccio. “Ci siamo interrogati sulla funzionalità che poteva avere il pile in versione estiva”, racconta Schneider. “Abbiamo inserito maggiori dettagli traspiranti, come il tessuto a rete intorno al collo, che consente di muovere la testa all’interno del cappuccio pur restando freschi, e senza preoccuparsi di come si articola il capo nel suo insieme”.

I nuovi pantaloni cargo si ispirano alla medesima filosofia della versatilità, pensati per la libertà di movimento, tasche espandibili con chiusure a zip e a scatto e una pratica chiusura a cerniera sul davanti. E infine: in questa collezione il modello di pantalone è unisex. “Siamo partiti dall’idea che d’estate possa essere necessario un pantalone lungo”, dice Schneider. “Il ragionamento si ricollega alle aspettative sul clima della stagione. Siamo tornati a concentrarci sugli shorts simil-cargo creati per uomo e donna con un elemento a maglia – è la prima volta che Nike Lab ACG introduce la maglia senza cuciture che si ritrova anche nelle maniche e negli scaldamuscoli”.