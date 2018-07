Nike offerte di lavoro 2018: assunzioni in arrivo, tante posizioni aperte per giovani in cerca di ‘fortuna’

Nata nel 1971 in Oregon sulle ceneri della Blue Ribbon Sports (specializzata sull’importazione negli stati uniti delle scarpe sportive giapponesi Onitsuka Tiger, attuale Asics), l’azienda è frutto della collaborazione tra l’allenatore di atletica leggera Bill Bowerman e lo studente di Economia Phil Knight. Il nome “Nike” venne scelto ispirandosi alla dea greca della vittoria (Nike, appunto), divinità alata in grado di muoversi a grande velocità. L’azienda è divenuta celebre a livello mondiale anche grazie al suo inconfondibile logo, lo Swoosh. Nike è attualmente il primo produttore mondiale di attrezzature sportive al mondo. Attualmente la società conta nel mondo quasi 75.000 dipendenti. E adesso Nike è pronta ad aprire a nuove assunzioni: il prestigioso brand di abbigliamento sportivo ha indetto una massiccia campagna di assunzioni che riguarda il territorio italiano. Si parla, dunque, sia di profili da inserire negli staff dei punti vendita (in particolare in Puglia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Piemonte e Veneto), sia da inserire nell’organico della sede italiana. Previsti stage, assunzioni a tempo indeteminato e determinato.

Le posizioni aperte per lavorare in Nike

Come detto, Nike offre molte opportunità lavorative su tutto il territorio nazionale. Di seguito alcune delle posizioni aperte:

Store Manager – Valmontone (Roma), Nuova Apertura Milano, Brescia, Brennero (Bolzano);

Assistant Store Manager / Assistant Head Coach – Castel Romano (Roma), Leccio e Barberino di Mugello (Firenze), Nuova Apertura Roma;

Sales Associate / Store Athlete (Addetti Vendita) – Aiello del Friuli (Udine), Castel Romano, Locate di Triulzi (Milano), Molfetta, Fiumicino e Valmontone (Roma), Nuova Apertura Milano;

Nike Lead (Team Leader) – Noventa di Piave (Venezia), La Spezia, Aiello del Friuli, Parma;

Nike Coach (Department Manager) – Foiano della Chiana (Arezzo), Barberino di Mugello, Torino, Noventa di Piave, Aiello del Friuli, Palmanova (Udine), Mantova, Parma, Brennero (Bolzano);

Stage Addetti Vendita – Molfetta (Bari);

Converse Department Manager – Serravalle Scrivia (Alessandria), Roma, Barberino di Mugello;

Retail Planner – Milano;

Business Planner – Milano;

Converse Sales Associate – Milano e altre sedi sul territorio nazionale;

Customer Operations Representative – Milano;

Sales Representative Team Sports – Milano;

Marketing Manager Energy – Milano;

Addetti Magazzino – Fiumicino;

Visual Merchandiser – Nuova Apertura Milano;

Responsabile di Reparto – Nuova Apertura Milano;

Sales Associate (Categorie Protette L.68 / 99) – Nuova Apertura Milano.

Nike offerte di lavoro all’estero: ecco quali occasioni

Sono sempre numerose le opportunità di lavoro Nike all’estero. Il Gruppo è sempre alla ricerca di vari profili da inserire presso le proprie sedi e i punti vendita presenti a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, Europa, Middle East e Africa, Cina, Asia, Brasile, Cina, Canada, Cile, Messico. Chi desidera lavorare in un Paese estero può sicuramente valutare anche le opportunità attive negli altri Stati. Per tutte le figure è fondamentale la conoscenza dell’inglese e dell’eventuale lingua parlata in loco.