Nike celebra l'anniversario di Air Force 1: avviata la collaborazione con AF100...

In occasione del 35° anniversario della Air Force 1, Nike ha collaborato con creativi provenienti da tutto il mondo celebrare lo storico modello monocromatico bianco. Al Baik, Senior Creative Director di Nike Sportswear, dichiara, “Non esiste nessun’altra scarpa che si collega contemporaneamente allo sport, alla musica, alla moda, all’arte, alla strada e alla città. L’Air Force 1 più diffusa è quella bianco ton sur ton. Per il 35° anniversario abbiamo scelto collaboratori che influenzano le generazioni future a tutto tondo ai quali abbiamo affidato il compito di partire dalla classicità e riconoscibilità della Air Force 1 total white per realizzare dei modelli che fossero caratterizzati dalla loro personalità e i rispettivi campi dai quali provengono”. Così Errolson Hugh, Virgil Abloh, Don “Don C” Crawley, Kareem “Biggs” Burke e Travis Scott hanno realizzato la loro interpretazione della scarpa icona. Ecco cosa hanno immaginato e come lo hanno realizzato insieme a Nike.

Lunar Force 1/Acronym ‘17 by Errolson Hugh

“All’inizio, quando Nike ci ha chiesto di reinterpretare la Lunar Force 1, ci siamo domandati cosa avremmo potuto aggiungere ad un modello così storico. Abbiamo quindi deciso di approcciarci alla scarpa proprio come lavoriamo con l’abbigliamento: cercando continuamente di migliorarne la funzionalità”, dice Errolson Hugh, fondatore di Acronym. Baik commenta, “Errolson lavora sulla funzionalità della scarpa cercando un design sempre all’avanguardia pur rimanendo fedele alla natura del modello”.

Air Force 1 ’07 Off White by Virgil Abloh

“È nel DNA di Off-White alterare il prodotto. Questo è l’approccio che applico al mio brand. Mi piace cominciare con qualcosa di predefinito e e poi applicare un processo di editing. Ho lavorato seguendo questo principio per tutti e tre i modelli di Air Force 1 che ho creato per Nike, facendo attenzione a non modificare eccessivamente la natura di questo modello che è monocromatico”, spiega Virgil Abloh, fondatore di Off-White.

Air Force 1 Hi Just Don by Don “Don C” Crawley

“Sapevo di voler usare la pelle migliore e unirla a materiali e tessuti di alta qualità, e così è stato. C’erano dettagli della Air Force 2 e della Air Force 3 che volevo inserire nella Air Force 1 – il modello archetipo – e apprezzo che Nike mi abbia permesso di farlo”, dice Don “Don C” Crawley.

Air Force 1 ’07 Roc-A-Fella by Kareem “Biggs” Burke

“Avere il nostro logo sulla Air Force 1 significa molto per noi: è un simbolo che rappresenta lealtà, integrità, relazioni e amicizie. Fratellanza”, dice Kareem “Biggs” Burke. Baik aggiunge, “La scarpa rende omaggio alle radici della Air Force 1 e alla città di New York con un design dichiaratamente ispirato all’archetipo del modello”.

Air Force 1 Low Travis Scott by Travis Scott

“Ho lavorato alla realizzazione di questa scarpa seguendo lo stesso metodo che mi porta alla realizzazione di un album. Volevo che raccontasse la mia storia e che entusiasmasse il pubblico come accade durante i miei show”, spiega Travis Scott. Baik racconta, “Quando ci siamo incontrati per la prima volta, siamo stati subito d’accordo nel prendere un modello classico per poi stravolgerlo nel vero senso della parola. Abbiamo deciso di giocare con superfici riflettenti per la realizzazione dell’iconico baffo. Sebbene sembri tinta unita a prima vista, il riflesso della luce modifica il suo aspetto”.

La collezione AF100 sarà disponibile in selezionati rivenditori Nike nelle seguenti date: