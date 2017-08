NewBorn Original Marines: nasce la collezione per soddisfare i bisogni dei più piccolini

Nasce la nuova collezione NewBorn firmata Original Marines che avvolge i nuovi arrivati in un mondo ovattato, ricco di amore, coccole e abbracci. Una collezione semplice, spontanea, raffinata che, celebrando la gioia e l’amore, va incontro a tutte le esigenze delle mamme e dei più piccoli con la passione, l’esperienza e la dedizione che distinguono il brand da oltre trent’anni.

Tenerezza, delicatezza, ricerca, qualità e sicurezza sono gli elementi che vibrano nel concept stilistico e narrano la collezione NewBorn declinata in cinque mondi di riferimento: intimo, culla & porta enfant, bagno & igiene, prima uscita, casa & notte. Capi morbidi, comodi, eleganti e pratici, con un’aria bon ton che nella femminuccia diviene romantica, caratterizzati da colori tenui e tipicamente baby come il bianco, il celeste, il rosa giocati talvolta con divertenti microfantasie all over e piccoli dettagli che creano la differenza e determinano lo stile.

Lo stile Original che si prende cura delle mamme e dei più piccoli. Camicine, bavette, sacchetti cambio, telo bagno, quadrati, coprispalla, pagliaccetti, cardigan, tutine, coprifasce, ghettine, copertine nei diversi pesi, lenzuola, body, cuffiette, manopole, calzini.