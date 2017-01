New York Times, la Calabria tra le mete imperdibili del 2017: ecco la top ten

Come tradizione, il New York Times ha stilato la classifica delle mete da non perdere nel 2017. Dall’America all’Europa passando per l’Asia, sono molti i luoghi che la testata americana definisce imperdibili per tutti coloro che si metteranno in viaggio nell’anno che sta per aprirsi.

Anche quest’anno il New York Times ha stilato la classifica dei luoghi da non farsi sfuggire nel 2017. Come successo per il 2016, anche quest’anno non manca l’Italia. Dopo il Monferrato – meta suggerita per il 2016 – nella classifica del New York Times si posiziona quest’anno la Calabria, meta perfetta per chi ama godere dei paesaggi italiani senza rinunciare alla buona cucina italiana. La recensione della Calabria – dal titolo “Il cibo in Italia fuori dalle regioni più visitate” – racconta “Alcuni dei pasti migliori in Italia non si trovano a Roma o in Toscana, ma nella Regione meridionale della Calabria” e continua spiegando “La punta dello stivale d’Italia si sta facendo un nome negli ambienti enogastronimici, guidata da posti come il ristorante Dattilo, il ristorante Ruris di Isola Capo Rizzuto e Antonio Abbruzzino a Catanzaro. Nota per i piatti piccanti e per produrre la maggior quota di bergamotto al mondo, la Calabria si sta orientando verso cibi più leggeri, agricoltura biologica e vino di vitigni locali”.

Se la Calabria si posiziona però solo al 37esimo posto, ecco qual è la top ten delle mete imperdibili per il 2017: