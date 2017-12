New York, inaugurata la prima ed esclusiva Lamborghini Lounge

E’ stata aperta la prima Lamborghini Lounge, uno spazio esclusivo progettato per promuovere eventi chiave e offrire un’esperienza esclusiva in perfetto stile Lamborghini a ospiti importanti, come i clienti e le loro famiglie. L’obiettivo di questo luogo intimo e lussuoso è quello di sviluppare un solido legame tra i visitatori e dare risalto al DNA Lamborghini.

La nuovissima Lamborghini Lounge è stata inaugurata il 28 novembre nell’elegante distretto dell’Upper East Side di Manhattan: il locale rimarrà aperto per ospitare eventi esclusivi, a cui sarà possibile accedere solo su invito. Intima e lussuosa, la lounge copre una superficie di 600 metri quadrati ed include un’area per la personalizzazione Ad Personam e una sala dedicata alla nuova Urus. Entrambi gli spazi sono stati arredati con i pezzi della collezione Authentic Living – che nascono dalla collaborazione tra Riva 1920 e Automobili Lamborghini su design di Karim Rashid – insieme ad alcuni classici in legno massello.

Completano l’esclusiva Lamborghini Lounge una sala di proiezione per video e presentazioni live in streaming, oltre a numerosi altri elementi caratteristici al fine di proiettare gli ospiti in un’esperienza esclusiva. I visitatori, inoltre, potranno avere accesso in esclusiva alle ultime attività del brand che riguardano i prossimi eventi e i nuovi modelli.

Photo Credit: Riva 1920 Press Office