New York Fashion week 2017: calendario sfilate, stilisti e appuntamenti

Dopo Milano e Parigi è il turno di New York: è nella Grande Mela che si accendono i riflettori delle passerelle con la New York Fashion Week 2017. Mentre grandi firme dell’alta moda e del lusso scaldano i motori per il debutto di febbraio, alcuni disertano la città a favore di Los Angeles: non vedremo infatti l’opera di Tom Ford, Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff e Rachel Zoe.

Ma questi illustri assenti si bilanciano con firme altisonanti quali Marc Jacobs – al quale è affidata la gran chiusura – Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Calvin Klein e Narciso Rodriguez. Veniamo dunque al calendario con tutti gli appuntamenti di febbraio con date e stilisti.

Giovedì 9 febbraio 2017: Charles Youssef, Nichols K, Desigual, Erin Fetherston, Collina Strada, Brock Collection, Helen Yarmak, Adeam, Creatures of Comfort, Tadashi Shoji, Noon by Boor, OAK, Ulla Johnson, Adam Selman, Thakoob, Michael Costello, La Perla, Rag & Bone e Richie Rich. Venerdì 10 febbraio 2017: Calvin Klein, Kate Spade New York, Tanya Taylor, Hellessy, Linder Milly, Cushnie et Ochs, Pamella Roland, Chromat,Sachin & Babi, Club Monaco, Jason Wu, Nicole Miller, Jeremy Scott, VFILES e Telfar. Sabato 11 febbraio 2017: Paul Andrew, Adam Lippes, Lacoste, Jill Stuart, Creatures of the Wind, Ryan Roche, Yuna Yang, Tibi, Banana Republic, Dion Lee, CG, Christian Siriano, Jonathan Simkhai, Max Duggal, A Detacher, Simon Miller, Area, Julianna Bass, Francesca Liberatore. Domenica 12 febbraio 2017: Victoria Beckham, Marcel Ostertag, Public School, Elizabeth Kennedy, Tome, Chloe Gossellin, Hood by Hair, J. Crew, Tracy Reese, Leanne Marshall, Sies Marjan, Sandy Liang, Beaufille, Vivienne Hu, Prabal Gurung, Altuzarra, Namilia. Lunedì 13 febbraio 2017: The Row, Carolina Herrera, Rosie Assoulin, Zimmermann, Lela Rose, Proenza Schouler, Zadig & Voltaire, Phillip Lim, Frame, Mara Hoffman, Veronica Beard, Monse, Oscar de la Renta, Zac Posen, Alex Vinash, Eckhaus Latta, Philipp Plein. Martedì 14 febbraio 2017: Tory Burch, Badgley Mischka, Naeem Khan, Rodarte, Alice + Olivia, ICB, Dennis Basso, Moncler Grenoble, Coach, Mansur Gavriel, Brandon Maxwell, Reem Acra, Chiara Boni La Petite Robe, Monique Lhuillier, Narciso Rodriguez, The Blonds, Baja East. Mercoledì 15 febbraio 2017: Delpozo, Kimora Lee Simmons, Brooks Brothers, La Quan Smith, Bibhu Mohopatra, Derek Lam, Anna Sui, Marchesa, Rookie, Thom Browne, Anastasiia Ivanova, Ralph Lauren, YEROC. Giovedì 16 febbraio 2017: Marc Jacobs.