Neuschwanstein, il castello delle fiabe esiste davvero e si trova nel sud della Baviera

Ha ispirato le più belle pellicole del cinema d'animazione, Walt Disney ne rimase affascinato. Parliamo del castello di Neuschwanstein, uno dei simboli della Baviera.

I disegnatori della casa madre di Topolino per lungometraggi comelo presero come punto di riferimento, tant'è che ne esiste una fedele riproduzione in tutti i parchi disney del mondo: da quello di Parigi a Orlando in America.È, infatti, il castello delle favole per eccellenza, voluto fortemente da(1845-1886), che lo fece costruire a partire dal 1869 su progetto dello scenografo Christian Jank. L'idea di edificarlo sullo stile delle antiche residenze feudali tedesche è venuta al sovrano nel 1867 dopo aver visitato la fortezza medievale di Wartburg in Turingia. Situato nel sud della Baviera quasi al confine con l'Austria,e il magnifico paesaggio circostante con ilriedificato da Re Massimiliano II, padre di Ludwig, sulle rovine di una fortezza medievale, e diversi laghi tra i quali spicca per bellezza il piccolo Alpsee. Per raggiungere il bel castello occorre percorrere(Marienbrücke), in omaggio alla regina Maria, madre di Ludwig II, che è sospesoUn edificio prettamente romantico, imponente, pieno di fascino. E nel periodo autunnale e invernale pare sia ancora più bello da vedere.