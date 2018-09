NeroGiardini offerte di lavoro 2018: assunzioni presso la nota azienda di calzature, ecco posti disponibili, requisiti e info utili

NeroGiardini è il brand di punta di b.a.g. spa, azienda marchigiana con sede a Monte San Pietrangeli (FM), a cui fa capo l’Amministratore Unico Enrico Brancaleone. Attualmente è uno dei marchi del settore calzaturiero più in voga, nonché tra i più solidi: con oltre 2000 dipendenti e una produzione giornaliera che si aggira attorno alle 18.000 paia di scarpe, NeroGiardini è tra i brand italiani maggiormente in ascesa all’estero, con un export cresciuto del 20% nel 2017. NeroGiardini, brand di punta dell’azienda calzaturiera b.a.g. spa, è alla ricerca di Addetti Vendita, Store Manager e Funzionari Commerciali. Il gruppo marchigiano ha infatti avviato una campagna di assunzioni volta a rinvigorire il proprio organico in diverse parti d’Italia. Previste opportunità di inserimento anche per i giovani appartenenti alle categorie protette.

Le scarpette Nero Giardini sono un tipo di calzatura molto elegante e ricercata perfetta per uno stile chic in sintonia con l’anima del marchio che si è sempre distinto rispetto ad altri. In questa guida ti spieghiamo alcuni dei modelli migliori con le offerte e promozioni che si possono acquistare online e come abbinarle per un evento o una occasione particolare.

NeroGiardini offerte di lavoro 2018

In virtù del momento positivo che il brand sta vivendo, NeroGiardini è attualmente alla ricerca di giovani, soprattutto per le aree Vendite e Commerciale. Di seguito le posizioni aperte offerte dall’azienda:

5 Funzionari commerciali – Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia

2 Addetti alle vendite – Orio Al Serio (BG) e Milano

1 Addetto alle vendite appartenente alle categorie protette – Torino

1 Store manager – Marcianise (CE)

NeroGiardini offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Per conoscere i dettagli di tutte le posizioni aperte di NeroGiardini e per candidarsi, qualora interessati, basta andare sulla pagina ufficiale dell’azienda marchigiana e candidarsi sul portale web.