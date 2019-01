Nero di Como: liquore di liquirizia, rum e miele

Un liquore unico, denso, dall’armonica intensità che conquista il palato. E’ il Nero di Como, nato da un ispirato colpo di genio e oggi il frutto di una ricetta che si è perfezionata e arricchita negli anni. È il risultato della continua selezione dei migliori rum invecchiati, coniugata all’attenta ricerca del miele del Lario.

E poi il vero segreto: la delicata e lunga macerazione dei bastoncini di liquirizia calabra nel rum, che dura per un tempo ben preciso e regala al liquore un’aroma unico e prezioso.

Nero Fondente, uno dei cocktail ideati da Nero di Como

Ingredienti

40 gr. Nero di Como

35 gr. acqua

n. 10 gocce di Aztec Chocolate bitter

Preparazione

Componi la tua miscela in fase di preparazione. Falla riposare in frigo così da portarla in temperatura ideale per il servizio ( 5° circa ).

Aggiungi dieci gocce di Aztec Chocolate bitter, per una nota fondente. Servi il drink in un tumbler basso con un grosso cubo di ghiaccio e completa con peel di lime.