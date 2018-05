Nemi Borgo DiVino 2018: date e programma dell’evento ai Castelli Romani

Borgo DiVino a Nemi 2018, al via la quarta edizione di Borgo DiVino, la manifestazione nel cuore dei Castelli Romani dedicata alla migliore produzione enologica italiana e internazionale. L’evento raccoglie anchela soddisfazione del Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che in merito ha detto: “Siamo entusiasti di questa nuova edizione. Il nostro paese, oltre ad essere apprezzato per le fragole e i fiori, ora lo è anche per il vino. Abbiamo, infatti, il piacere e l’onore di ospitare, dopo averlo anche creato, un evento di alto spessore che promuove uno dei prodotti di eccellenza del made in Italy e non solo”.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio l’appuntamento sarà dunque nel centro storico di Nemi, piccolo comune alle porte di Roma: l’antico borgo castellano affacciato sul lago accoglierà i visitatori con oltre sessanta cantine. Gli intenditori potranno godere dell’alta qualità della produzione enologica e rifarsi il palato, non v’è dubbio. Una tre giorni che, tra le numerose iniziative, prevede la conferenza Il Vino e le donne – Una storia di lunga negazione sabato 12 maggio alle ore 17, a cura del professor Ernesto Di Renzo, coordinatore del master universitario in “Cultura alimentare e delle tradizioni enogastronomiche” e docente di Antropologia culturale presso l’Università di Roma Tor Vergata. Altro imperdibile appuntamento culturale in programma, la conferenza Le antiche aree sacre nei Castelli Romani – Persistenza e discontinuità nei culti, a cura dell’esperta Simona Carosi, che sarà ospitata dalle 17.30, nei locali della Locanda Lo specchio di Diana. Anche quest’anno gli organizzatori dell’evento si aspettano un elevato numero di presenze, come nelle edizioni precedenti. Sabato 12 e domenica 13 maggio, a partire dalle ore 11 avrà luogo la visita guidata al Museo delle Navi Romane; negli stessi giorni a partire dalle ore 16, si potrà scoprire anche il borgo di Nemi con la visita guidata folkloristica, che unisce cultura, scoperte e musica in un’atmosfera di altri tempi.

L’appuntamento 2018 si preannuncia ricco di novità: l’evento è allestito in ben sei aree tematiche: i vini dei Castelli Romani e del Lazio, con degustazioni legate al territorio di svolgimento dell’evento; i vini d’Italia, con una selezione di bottiglie provenienti da numerose regioni italiane (tra le quali Toscana, Sicilia, Sardegna, Campania, Molise); i vini naturali, cioè le produzioni che hanno scelto di non avvalersi di prodotti chimici, sia sul panorama nazionale che internazionale; gli spumanti metodo classico; i vini francesi, e infine, altra novità di Borgo DiVino 2018, i vini dal mondo, con una corposa rappresentanza delle migliori produzioni di California, Cile, Nuova Zelanda e Sudafrica.