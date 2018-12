Nel regno dei Fanes gli Chalets Liondes

I Fanes sono un’antica popolazione delle Dolomiti. A Marebbe, o “Mareo” come lo chiamano i locali, il comune più a nord della Valle Badia, la Famiglia Mutschlechner ha dato vita agli Chalets Liondes (in ladino “leggende”).

Chalets in legno di raffinata eleganza e dallo “spirito libero”, circondati dalle maestose Dolomiti, davanti all’imponente profilo dell’Alpe di Fanes.

Arredati con gusto in armonia con la natura circostante, gli Chalets Liondes si raccontano con modernità. Le strutture sono site proprio di fronte alle piste da sci del comprensorio Plan de Corones (parte del grandioso Dolomiti Superski) e nelle immediate vicinanze del pittoresco centro di San Vigilio di Marebbe con i suoi negozi e ristoranti.

Immersi nel vaso Parco Naturale Fanes – Sennes – Braies, gli Chalets Liondes sono dotati di SPA privata e numerosi comfort. Godono tutti di uno splendido panorama sulle montagne.



In Trentino Alto Adige, lussuosi appartamenti dove ogni vacanza invernale è destinata a diventare un’esperienza davvero magica. In un panorama magico dove le leggende dei Fanes si tramandano ancora di generazione in generazione, gli Chalets Liondes sono la location ideale per lasciarsi alle spalle il tran tran quotidiano ed immergersi nella bellezza.

