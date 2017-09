Nek, Max, Renga tour 2018: date, biglietti e info dei live del trio che presenta “Duri da battere”

Nek, Max Pezzali e Francesco Renga insieme per un inedito tour che li porterà in giro per l’Italia a partire da gennaio 2018. L’annuncio è stato fatto in concomitanza con la presentazione di “Duri da battere”, il singolo da oggi in tutte le radio e che li vede cantare fianco a fianco.

“Tutto nasce dalla collaborazione sul brano dalla voglia di andare sul palco assieme, perché siamo amici e volevamo fare qualcosa di nuovo e forse irripetibile. Dopo tanti anni che siamo in giro c’è la voglia di tornare a divertirsi e giocare con qualcosa di unico” hanno raccontato i tre artisti a TgCom24, a presentazione di “Duri da battere”. Quest’ultimo è un singolo che li vede cantare insieme e che – da oggi in tutte le radio – è accompagnato da un video nel quale scorrono immagini di presidenti, atleti o astronauti: “Sono personaggi che sono o sono stati dei sognatori, indipendentemente dal fatto che poi il sogno si sia realizzato o no. Se non lotti per qualcosa, non vai da nessuna parte” – hanno spiegato durante la presentazione.

Il tour che vedrà insieme Nek, Max Pezzali e Francesco Renga partirà il prossimo 20 gennaio e porterà nelle città italiane alcuni dei loro pezzi più celebri, totalmente reinterpretati. I live nei palasport seguiranno le seguenti date:

20 gennaio – Unipol Arena di Bologna;

22 gennaio – Brixia Forum di Brescia;

25 gennaio – RDS Stadium di Genova;

26 gennaio – Pala Alpi Tour di Torino;

29 gennaio – Adriatic Arena di Pesaro;

31 gennaio – Pala Sele di Eboli (SA);

3 febbraio – Pal’Art Hotel di Acireale (CT);

12 febbraio – Pala Bam di Mantova;

16 febbraio – Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova;

20 febbraio – Nelson Mandela Forum di Firenze.

Le prevendite dei biglietti apriranno dalle 16 di mercoledì 13 settembre su TicketOne.it: dalle 16 di lunedì 18 settembre, invece, i ticket saranno disponibili anche nei punti vendita e prevendite abituali.

Foto: Facebook