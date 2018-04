Negozi Milano: per Oysho un nuovo flagship store nel cuore dello shopping meneghino

Oysho apre le porte del suo più grande punto vendita in Lombardia, un flagship store di 346 metri quadri distribuiti su due piani e situato al numero 5 di Piazza San Babila, con un ingresso e un’importante vetrina anche su Corso Venezia. Il concept dello store preserva l’essenza di Oysho e si riflette in un design raffinato, che si caratterizza per l’utilizzo di forme e materiali dallo stile industriale.

Il marmo insieme al terrazzo in grigio o bianco è stato progettato su pavimento e pilastri, aiutando a diversificare le diverse aree di vendita. L’arredamento si rinnova combinando strutture, manichini, tavoli e accessori per mobili, migliorando così la shopping experience del cliente. Anche i soffitti hanno un ruolo fondamentale nella fruizione dei prodotti: nuovi punti luce conferiscono carattere allo spazio e mettono in risalto tutte le linee del brand: sleepwear, lingerie, gymwear, beachwear, calzature e accessori. Nello store, i consumatori troveranno anche i capi della nuova collezione eco-consapevole Join Life, lanciata in questi giorni dal brand, realizzati con materie prime altamente sostenibili.

La tecnologia, sempre più protagonista nei punti vendita, diventa un elemento centrale nel negozio e all’esterno: un grande videowall decora la vetrina, mentre all’interno si trovano cinque schermi distribuiti tra i due piani, su cui vengono riprodotti gli editorial di Oysho. Con questa apertura Oysho, presente in 52 paesi, raggiunge i 674 negozi in tutto il mondo, di cui 44 in Italia e in particolare 15 in Lombardia – 7 tra Milano e provincia. Oysho è inoltre presente in 33 paesi con il suo store online www.oysho.com.