Naviga nel gusto, a Milano fanno tappa i formaggi svizzeri: date e

Naviga nel gusto, a Milano l’evento che porta i formaggi svizzeri in città, Quando? Dal 16 Maggio al 10 Giugno, una esperienza unica in una location molto suggestiva: un vero e proprio chalet galleggiante firmato Formaggi Svizzeri, allestito lungo i Navigli cittadini; il luogo ideale per gustare i sapori della Svizzera. Dal lunedì alla domenica, in diverse fasce orarie, partendo dalla darsena l’imbarcazione percorrerà su e giù il corso d’acqua, passando per percorre Via D’Annunzio e proseguendo verso sud. Un’occasione per tutti i milanesi e i visitatori che vengono da fuori. La bella stagione faciliterà il tutto! Per quasi un mese degustazioni, aperitivi, lezioni di cucina, concerti, showcooking riempiranno il succulento programma di ‘Naviga nel gusto’, un evento imperdibile che vuole essere un viaggio da ‘gustare’ a 360 gradi ideale per grandi e piccini. Va sottolineato, inoltre, che tutti gli eventi a bordo dello chalet galleggiante sono gratuiti, previa registrazione sul form di iscrizione.

Ancora una volt, dunque, Formaggi dalla Svizzera sceglie Milano come location per mettere in mostra i suoi prodotti tradizionali e farli conoscere al pubblico. Prodotti semplici e genuini, figli di un profondo rispetto per la natura e la passione per il gusto. Questi i valori che verranno messi in mostra ai Navigli a bordo di una riproduzione fedele di un tipico chalet di montagna. Non perdete quindi la possibilità di gustare i prelibati formaggi svizzeri tra cui Emmentaler Dop, Sbrinz Dop, Gruyère Dop e tanti altri.

Il programma dell’evento prevede anche numerose esibizioni musicali live, show-cooking, sketch comici e stand up comedian; tutte componenti che contribuiranno a rendere la navigazione ancora più piacevole oltre che gustosa … Non mancheranno i workshop educational per diffondere la consapevolezza alimentare e l’educazione alimentare. Un aperitivo a base di formaggio accompagnato da una variegata proposta beverage, con tanto di sommelier pronti a consigliarci i più disparati abbinamenti dei formaggi con il vino. Un pezzo di Svizzera a Milano per far conoscere la bellezza della sua tradizione culinaria, ma anche tutti i valori che da sempre la contraddistinguono e la rendono inimitabile.