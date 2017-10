National Geographic Traveller: nella Luxury Collection anche l’Hotel Brunelleschi di Firenze

Come ogni anno, la celebre rivista National Geographic Traveller – specializzata in viaggi – ha redatto la sua personale Luxury Collection, una lista di mete e hotel esclusivi da non perdere assolutamente durante le proprie vacanze all’insegna del lusso e dell’esclusività. E’ proprio all’interno della Luxury Collection 2017 che il National Geographic ha citato anche l’Hotel Brunelleschi di Firenze.

In particolare, National Geographic Traveller ha descritto l’Hotel Brunelleschi di Firenze scrivendo: “L’Hotel Brunelleschi si trova nel cuore di Firenze a pochi minuti a piedi dal Duomo e dalla Galleria degli Uffizi. I principali musei della città e le vie dello shopping più frequentate si trovano proprio dietro l’hotel. La lussuosa struttura include al suo interno l’edificio più antico della città, la torre bizantina della Pagliazza ed ha un museo privato dove si trovano reperti originali di bagni romani. L’ultima ristrutturazione nel 2013 ha visto l’Hotel Brunelleschi aggiornato con arredi contemporanei e servizi moderni all’interno dell’edificio storico, offrendo i più alti standard di comfort ed un servizio impeccabile”.

La Luxury Collection del National Geographic Traveller – selezione che rivela le tendenze di viaggio di lusso del momento – entra poi nei dettagli descrivendo l’Hotel Brunelleschi di Firenze a 360 gradi. Nella rivista si legge infatti: “Alcune delle 96 eleganti camere sono dotate di viste spettacolari sul centro di Firenze e sulla famosa Cupola di Brunelleschi. L’antica Torre della Pagliazza si sviluppa su due piani e attribuisce al complesso fascino e storia. La Suite Pool è dotata di terrazza privata con vasca idromassaggio e vista sulla Cupola di Brunelleschi e Piazza della Signoria. Al primo piano della Torre della Pagliazza, il raffinato ristorante Santa Elisabetta, con sette tavoli, offre un’atmosfera magica e affascinante e nuovi menù creati dallo chef Rocco De Santis. Al pianterreno e all’esterno nella caratteristica piazzetta antistante l’hotel nella bella stagione, l’Osteria della Pagliazza propone un menù ideato per far gustare agli ospiti le prelibatezze della cucina toscana tradizionale, rinnovata con cura e tocchi moderni. L’albergo dispone anche di un centro fitness ben attrezzato.L’Hotel Brunelleschi, resort unico e di atmosfera, offre una affascinante giustapposizione fra antico e moderno in una delle città più affascinanti del mondo. Da non perdere: un pasto indimenticabile nella magica atmosfera del Ristorante Santa Elisabetta con lo chef Rocco De Santis.”.

Qui è possibile trovare la pagina web dedicata.