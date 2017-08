National Geographic 2017 Travel Photographer of the Year: gli scatti migliori

Torniamo puntuali anche quest’anno con gli scatti del National Geographic 2017 Travel Photographer of the Year, concorso che incorona i migliori fotografi di viaggio dell’anno. Come sempre, anche in questo 2017 sono state moltissime le fotografie presentate, tra immagini che immortalano la natura ma anche città, persone, ecc…

Vincitore indiscusso è stato però Sergio Tapiro Velasco, fotografo messicano che ha immortalato un vulcano colpito dai fulmini. Un’immagine da lasciare senza fiato. Velasco è risultato vincitore anche nella categoria “Nature” mentre per le categorie “Cities” e “People” hanno vinto rispettivamente l’ungherese Norbert Fritz e il turco F. Dilek Uyar.

Vi lasciamo quindi alle foto vincitrici e anche a tutti gli altri scatti migliori del concorso, scelti tra quelli delle diverse categorie.

In copertina: ©Y. Takafuji/National Geographic