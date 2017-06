Nati i gemelli di Clooney e Amal: George rivela la “minaccia” della moglie

Attesi e già famosi a livello planetario: i gemelli Ella e Alexander Clooney sono nati e stanno bene, così come la loro splendida madre Amal, moglie di George Clooney. Con la solita ironia che contraddistingue l’attore un suo portavoce ha rilasciato questo messaggio: “Ella, Alexander, e Amal godono di ottima salute, George è sedato, ma dovrebbe riprendersi in un paio di giorni”.

I gemelli, nati la mattina di martedì 6 giugno, erano attesi con trepidazione. L’assenza di George durante l’Armenia al Sunday’s Aurora Prize for Awakening Humanity è stata una conferma. L’attore per motivare il suo posto vuoto ha registrato un messaggio particolarmente eloquente: “Vorrei essere lì, ma se mia moglie avesse i gemelli mentre non ci sono, non potrei tornare a casa mai più“.

Ironie a parte è chiaro che per far capitolare lo scapolo più impenitente del pianeta (e anche il più desiderato) ci volesse una donna di polso e la bella e sofisticata Amal pare proprio essere la scelta perfetta.