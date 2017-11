Natale nel Chiostro, Museo Diocesano di Milano: enogastronomia, addobbi e molto altro

Come ogni anno torna Natale nel Chiostro, iniziativa che propone panettoni, dolci tipici della tradizione, addobbi per l’albero, ceramiche per la tavola, eccellenze enogastronomiche del territorio, prodotti artigianali e tanto altro. Molti saranno anche i momenti culturali per i bambini e le famiglie organizzati in occasione dell’esposizione del capolavoro di Perugino, L’adorazione dei pastori.

Appuntamento da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 2017 presso il Museo Diocesano di Milano con Natale nel Chiostro. Per l’occasione, la suggestiva location meneghina s’illuminerà con le luci e i colori della festa più magica dell’anno. Giunta alla sua quinta edizione, con il patrocinio del Comune di Milano, la manifestazione proporrà anche quest’anno un percorso di attività culturali gratuite sia per gli adulti che per le famiglie ma non solo; nel Chiostro si potrà trovare tutto quello che può rendere le feste più preziose. Ecco allora che si potranno ammirare, gustare ed acquistare le eccellenze dell’enogastronomia – come panettoni, cioccolata, dolci tipici – ma anche addobbi per l’albero, ceramiche per la tavola, prodotti artigianali e molto altro ancora.

In particolare, il percorso culturale include due visite guidate gratuite all’Adorazione dei Pastori del Perugino, a cura dell’Associazione Art Up che con la sua attività e i suoi Facilitatori Arte e Salute crea un esempio di superamento del disagio psichico grazie all’arte, che diventa strumento per far emergere desideri e capacità sopite di studio e lavoro. Una visita si terrà sabato 2 dicembre alle ore 16.00, l’altra, domenica 3 dicembre alle ore 12.00. Maggiori info e programma completo su www.natalenelchiostro.it.

