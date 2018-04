Natale di Roma 2018: Bvlgari lo racconta attraverso l’iconico B.zero1

21 Aprile – 2771 anni di bellezza travolgente, momenti di allegria e dolce vita. Il 21 aprile Roma festeggia il suo compleanno millenario e Bvlgari lo celebra raccontandolo attraverso il gioiello icona B.zero1, simbolo della lunga storia d’amore con la sua città. Si dice che per amare Roma, non basti una vita, ma forse più di 130 anni. I tre millenni di arte e civiltà della città eterna sono stati per Bvlgari costante fonte di ispirazione per la creazione di gioielli straordinari.

Bvlgari vive secondo le proprie regole, catturando una bellezza audace e senza tempo in gioielli che vanno vissuti, respirati, indossati! Una creatività che invita ad assaporare ogni momento, a vivere la vita al massimo, con quel tocco di irriverenza che rende tutto più divertente, più emozionante: ecco cosa significa essere un gioielliere romano e sposare l’approccio alla vita della propria città.

Con questo spirito Bvlgari celebra il Natale di Roma, invitando ad assaporare la bellezza fuori dalle righe della città Eterna, con curiosità, allegria e un pizzico di stravaganza: alla Bvlgari way! Il 21 aprile 120 boutique Bvlgari nel mondo celebreranno il B.day. Gli ospiti sono invitati a festeggiare e a scoprire qualche sorpresa inedita: forse una torta, magari a forma di gioiello ma ancora è un segreto, altrimenti che sorpresa sarebbe?

I festeggiamenti proseguono con una speciale istallazione artistica al FuoriSalone 2018 di Milano, ispirata all’anello B.zero1, un progetto che celebra il rapporto speciale tra la nascita di Roma e Bvlgari diventando così il 21 Aprile un vero e proprio Bvlgari Day. Una giornata per vivere il dolce sapore della romanità, di uno stile di vita che non può essere riprodotto, ma solo respirato. B.zero1, ha immortalato la città in un gioiello, sovvertendo ogni regola: quintessenza dello stile Bvlgari, si ispira al simbolo per eccellenza di Roma, il Colosseo, completando l’equazione perfetta tra il gioiellerie e la sua città: Bvlgari è Roma.

Un anello dal carattere industriale, dalle linee architettoniche e dai materiali innovativi che racconta una nuova storia di Roma scritta da Bvlgari. Una combinazione inedita che lo ha consacrato icona del design italiano. Per chi ha l’arte del festeggiare nel proprio DNA, un compleanno millenario può solo che essere celebrato con i gioielli più straordinari: Happy B.day Roma!