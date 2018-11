Natale 2018, NIO Cocktail lancia due esclusive Christmas Box

Per gli amanti del “bere bene”, NIO Cocktails, la start up italiana che sta rivoluzionando le abitudini di consumo dei cocktail, lancia due esclusive Christmas Box. In linea col concetto innovativo del “ready to drink” che rende unici i cocktail NIO, le nuove Christmas Box sono state create per regalare un kit degustazione pronto all’uso: i cocktail, i bicchieri adatti e uno stampo per il ghiaccio.

Il brand italiano propone due edizioni, Experience e Luxury che contengono 2 tumbler in vetro borosilicato personalizzati con logo NIO e studiati per esaltare il gusto e il colore dei cocktail, 1 stampo per il ghiaccio in formato XL e 2 cocktail limited edition realizzati insieme allo storico produttore di Vermouth torinese Cocchi, e mixati da Patrick Pistolesi, mixologyst romano di fama internazionale.

Per chi è appassionato dei cocktail più classici, NIO propone la Christmas Box Experience Edition, che comprende una box da 5 cocktail scelti tra i best seller di NIO e la Christmas Box Luxury Edition con 8 cocktail della collezione Luxury (2x): Welsh Rob Roy, Ti-Punch, Japanese Boulevardier, Cosmo Twist.

Un’idea regalo alternativa ed originale per preparare i cocktail “a regola d’arte” da bere in ogni luogo aggiungendo del semplice ghiaccio…