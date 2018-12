Natale 2018 destinazioni: ecco le mete scelte dai vip per trascorrere le vacanze

Il Natale è alle porte, avete già comprato i regali? Ma soprattutto avete deciso dove trascorrere la vigilia e il 25 dicembre? Stando ad un’indagine portata avanti da Federalberghi saranno 48 milioni gli italiani che resteranno a casa. Soltanto un gruppo ristretto è pronto a partire. Tra questi, alcuni vip che pare abbiano già le idee chiare. Le destinazioni scelte? Le più svariate. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo saranno anche a lavoro, o meglio uniranno l’utile al dilettevole, qualcun altro staccherà la spina dalla routine quotidiana. Complice Instagram, vetrina internazionale, vediamo dove andranno nei prossimi giorni i vip più seguiti del momento.

Partiamo da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, una delle coppie più amate di Uomini e donne. I due da tempo hanno scelto di vivere a Miami, ma per i prossimi giorni hanno detto addio al sole caldo per girare il reality The Hottest Winter 2018 insieme ad altri amici presenti nel programma. Chissà che non si fermino in Italia per qualche tempo. A lavoro anche Chiara Ferragni e il suo partner. La fashion blogger e il rap Fedez hanno in programma di trascorrere le vacanze sulla neve, tuttavia, al momento la coppia si trova ancora a Milano per registrare il documentario sulla vita della 30enne di Cremona. Il piccolo Leone? Naturalmente parte con loro, il bambino non viene mai lasciato solo troppo a lungo da mamma e papà. Chiara Biasi, seguirà la tradizione di ogni anno, ha intenzione infatti di passare il Natale in famiglia nel suo Friuli. Rimarranno nel Belpaese anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia nata nella casa più spiata di Italia, lascerà la casa di Milano, per recarsi a Trento, città d’origine del giovane. Natale in famiglia anche per Sfera Ebbasta, ancora provato per quanto accaduto alla discoteca La Lanterna Azzurra. In Valtellina invece Francesca Barra e Claudio Santamaria, moglie e marito sempre più affiatati e innamorati, come dimostrano gli scatti postati su Instagram dalla giornalista.

Elettra Lamborghini è rientrata a Milano per ricevere il suo doppio disco di Platino per il singolo Pem Pem. La giovane si era concessa una vacanza extra lusso assieme al fidanzato, Afrojack, nella suggestiva Bali, in Indonesia. Quanto resterà nel capoluogo lombardo? Difficile dirlo. Mete davvero da sogno, eh? Come avrete capito per qualche vip vale il detto «Natale con i tuoi …», per qualcun altro è troppo grande la tentazione di trovare rifugio in un posto paradisiaco. E voi? Da che parte state?