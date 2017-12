Natale 2017, idee last minute: 5 hotel di lusso in cui trascorrere le feste all’insegna dell’esclusività

Il momento più magico dell’anno si avvicina e ancora non avete deciso come e dove trascorrere il Natale 2017? Niente paura: per tutti coloro che sono alla ricerca di festività esclusive ed eleganti, quest’oggi vi suggeriamo 5 hotel di lusso per trascorrere il Natale 2017 in modo assolutamente esclusivo. Da New York sino a Firenze, ecco allora 5 dimore di lusso per le festività 2017…

Hotel Rosewood, Londra – Soggiorna al lussuoso Hotel Rosewood di Londra, e brinda nel loro caratteristico scenario invernale. L’hotel, infatti, ha trasformato il suo iconico cortile in un’affascinante via di fuga invernale, ambientando nello scenario di una foresta magica, un bar pop up incastonato in una struttura di legno. Offrendo un perfetto rifugio per le feste, il bar servirà il gin della Foresta Nera, “Monkey 47” in diverse miscele, calde e fredde, il tutto ispirato ai coktails tedeschi – sicuramente da non perdere! Trascorri qui la notte, per assicurarti di non dover combattere con la folla di persone alla ricerca dei regali o con i parenti festaioli a casa;

