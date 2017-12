Natale 2017 drink-list: come brindare in occasione delle festività? (FOTO)

I brindisi di Natale e Capodanno? Perché non festeggiare con un cocktail speciale per allietare le festività e celebrare i momenti con i propri cari e gli amici. Tante idee e ricette per realizzare i migliori drink e creare l’atmosfera giusta! Ideale per il dopocena Fernet-Branca, l’amaro inimitabile, si può servire “on the rocks”, puro con ghiaccio. Oppure un cocktail fresco da preparare, Fernet-Branca & Ginger Beer: 5 cl. di Fernet-Branca, ghiaccio a piacere e completare con Ginger Beer.

Per le serate d’inverno si può assaporare il gusto caldo ed avvolgente dello Stravecchio o del Magna Mater Branca, da gustare in relax, magari davanti a un camino. Perfetto in ogni stagione un Brancamenta ghiacciato, per un intenso brivido di piacere. Invece per un aperitivo originale non può mancare il Punt e Mes Yes! composto da metà Punt e Mes e metà soda, con ghiaccio.

Infine, per i palati più raffinati Antica Formula on the rocks, con una scorza di arancia.