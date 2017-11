Natale 2017, Bugatti presenta la capsule collection “Individual”: finitura in oro 24 carati per la cucina moderna

Il Natale 2017 si avvicina e Bugatti – brand conosciuto e apprezzato a livello internazionale – ha lanciato la sua nuova capsule collection dal nome “Individual”. Gli elettrodomestici esclusivi inseriti in questa collezione sono caratterizzati da rivestimenti preziosi e dettagli artistici rifiniti con sapiente artigianalità.

In particolare, gli elettrodomestici Bugatti della capsule collection “Individual” – con esclusiva finitura in oro 24 carati – sono veri e propri oggetti di design pensati per la cucina moderna che sconfina nella living room. Esemplari tutti da mostrare con straordinarie funzionalità che aprono nuove possibilità al vivere quotidiano.