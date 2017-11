Natale 2017 accessori e idee regalo: Vivienne Westwood tra tartan e i celebri Orb con Swarovski

Archiviate le celebrazioni per Halloween, è tempo di pensare a Natale 2017. Tra idee regalo e accessori must have, Vivienne Westwood presenta le collezioni pensate per l’inverno e per le festività imminenti. Dal tartan delle borse sino agli Swarovski ad adornare i celebri Orb.

Pronti per Natale 2017? Se siete alle prese con i dubbi per i regali più giusti o alla ricerca degli accessori immancabili per il periodo festivo, quest’oggi vi proponiamo le nuove proposte firmate Vivienne Westwood.

Il brand, in vista del Natale, propone – sia per lei sia per lui – alcuni dei suoi classici modelli di borse rivisitate nella nuova variante tartan Charlotte in due esclusivi colori: rosso o blu.

L’iconica famiglia di gioielli New Classic 3D Orb della collezione Vivienne Westwood Jewellery, invece, si rinnova per l’autunno/inverno 2017 in due nuove varianti di placcatura: oro rosa e gunmetal. L’orb Westwood è adornato da cristalli Swarovski e da una sfera in perspex.