Natale 2017 a Venezia: a Piazza San Marco è già tempo di festa (FOTO)

In Piazza San Marco è arrivato il Natale. Da oggi le decorazioni natalizie illuminano l’area marciana con nuove forme e composizioni. Una iniziativa che, insieme all’albero di Natale di 14 metri collocato quest’anno in Piazzetta San Marco, rientra nel quadro della manifestazione Le Città in Festa – Natale. Promossa con il contributo diretto dell’Associazione Piazza San Marco in collaborazione con il Comune di Venezia e Vela Spa, l’illuminazione dell’area marciana ha potuto contare sul contributo di sponsor privati. Un obiettivo che rientra nei compiti istituzionali della società Vela che, per conto dell’Amministrazione Comunale, gestisce le manifestazioni natalizie nella città di Venezia, oltre agli altri principali eventi tradizionali in città.

Per le luminarie ha portato il suo contributo tecnico la storica azienda Blachère Illumination, leader mondiale nel settore delle illuminazioni e creazioni decorative, mentre l’albero di Natale è stato offerto dal Consorzio del Prosecco Doc che rafforza così quest’anno la sua presenza a Venezia nell’ambito di una manifestazione di così importante significato simbolico.

A questo proposito il Presidente del Consorzio Prosecco DOC, Stefano Zanette, dichiara “E’ sempre un grande onore per noi sostenere le iniziative di Venezia, città conosciuta e amata in tutto il mondo, alla quale ci unisce uno storico legame di appartenenza e un profondo sentimento di affinità, in particolar modo nell’occasione di queste feste natalizie che culmineranno con il brindisi di Capodanno. Da qui alziamo simbolicamente il calice per un brindisi augurale con le bollicine più amate del mondo”