Natale 2017 a Torino: la città si accende della magia delle festività

A Torino è tutto pronto per “Un Natale coi fiocchi” 2017, la VII edizione della kermesse che porterà nella città all’ombra della Mole Antonelliana un ricco programma di appuntamenti da non perdere assolutamente. A dare il via alla kermesse, come tradizione, sarà l’accensione del maestoso albero in Piazza Castello e l’apertura delle prime due finestrelle del Calendario dell’Avvento da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Torino.

L’atmosfera natalizia conquisterà Torino per più di un mese. Strade, vicoli e piazze del capoluogo piemontese, già illuminate dalla magia delle opere di Luci d’Artista, accoglieranno iniziative imperdibili: eventi, spettacoli e animazioni per vivere le feste in un clima di grande fermento culturale e assaporare tutti insieme i giorni che condurranno al Natale. Cuore pulsante del Natale saranno Piazza Castello, piazza Solferino e il cortile del Maglio che – oltre a ospitare i mercatini – saranno il palcoscenico di una ricca programmazione culturale di teatro, musica e magia, dal vivo, per tutti i week end a partire dal primo dicembre. Gli artisti coinvolti nei vari appuntamenti culturali parteciperanno il 16 dicembre alla Parata del Totano, una sfilata lungo le vie del centro con partenza da piazza Solferino e arrivo in piazza Castello.

Il Natale 2017 a Torino prevede anche numerosi concerti sacri che porteranno l’atmosfera natalizia dal centro alle periferia. Grazie al Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino che organizza un ciclo di appuntamenti con la musica della tradizione natalizia europea, i torinesi potranno godere di un programma rivolto a tutti. Maggiori info e programma completo su www.nataleatorino.it.