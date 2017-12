Natale 2017 a Las Vegas: cosa vedere? Le idee di lusso (FOTO)

Un’ottima occasione per scoprire la città dei neon è proprio il periodo delle festività natalizie, che regalano alla città un’atmosfera, se possibile, ancora più vivace e luminosa con decori, addobbi a tema ed eventi da non perdere. Il clima delle feste si percepisce anche con una semplice passeggiata lungo l’iconica Strip, ma ecco quali sono i principali appuntamenti e le tappe imperdibili di questa stagione magica.

I decori naturali del Bellagio Conservatory & Botanical Gardens

Fino al 6 gennaio, all’interno del Bellagio, sarà possibile visitare gratuitamente le architetture floreali e gli addobbi naturali che trasformano quest’area del resort in un ricco giardino invernale, che gli appassionati del genere avranno l’opportunità di osservare fino alla chiusura ufficiale delle festività natalizie.

Artisti di strada e dolci sorprese alla The LINQ Promenade

Quest’area pedonale situata lungo la Strip vanta un albero di natale alto più di 10 metri e addobbato con luci e ornamenti colorati. Diversi spettacoli animeranno poi la zona con cantanti e ballerini, i dolcetti natalizi prêt-a-porter di Sprinkles Cupcakes, ed i deliziosi gelati di Ghirardelli Ice Cream & Chocolate Shop e Amorino Gelato.

Pattinaggio sul ghiaccio al The Cosmopolitan of Las Vegas

Per il sesto anno consecutivo, gli amanti del pattinaggio su ghiaccio possono approfittare di questa pista costituita da 390 metri quadrati di ghiaccio. La pista si affaccia direttamente sul bellissimo panorama della Strip per un’esperienza senza eguali, anche durante la notte di Capodanno, dove dj set e open bar faranno divertire tutti gli ospiti.

I mercatini di natale di The Park Vegas

L’area pedonale di The Park, inaugurata nel 2016 e situata tra il New York-New York ed il Monte Carlo, invita gli ospiti di tutte le età a celebrare le feste con l’apertura di Holiday at The Park, il primo mercatino natalizio della Strip. Gli archi dorati e l’albero di natale argentato alto quasi 26 metri che decorano il quartiere fanno da cornice ad una serie di ricche iniziative per l’intrattenimento di grandi e piccini. Tra queste, una pista da pattinaggio sul ghiaccio, piccoli chalet natalizi pronti a offrire delizie culinarie di ogni tipo, concerti e performance live su tre differenti palchi che porteranno in scena cantanti, cori natalizi e performer di Cirque du Soleil.

Lo Schiaccianoci al The Smith Center

Il Nevada Ballet Theater porterà in scena, al The Smith Center fino al 24 dicembre, lo spettacolo de Lo Schiaccianoci. Circa 100 ballerini si esibiranno per raccontare il viaggio di Clara e del suo principe nel loro incantevole mondo fiabesco. Lo spettacolo perfetto per divertirvi con l’intera famiglia durante le festività natalizie.

Giochi di luce sulla Las Vegas Motor Speedway

Las Vegas Motor Speedway dà il via alla 17esima stagione del più grande spettacolo di luci natalizie del Nevada. Fino al 7 gennaio, oltre 3 milioni di luci disposte lungo più di 4 kilometri renderanno l’atmosfera davvero speciale.

Il magico giardino di Ethel M Chocolates

Fino all’1 gennaio, Ethel M Chocolates ospiterà la 24esima edizione del suo annuale Holiday Cactus Garden, un suggestivo giardino aperto al pubblico che quest’anno vanta oltre un milione di luci natalizie che scintilleranno tra cactus e piante endemiche, oltre ad una pista per pattinaggio sul ghiaccio e tanti dolci sorprese per grandi e piccini.

Immagine: Ethel M Chocolates Holiday Cactus Garden

Capodanno a Las Vegas

Gli immancabili fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Las Vegas la notte di Capodanno, con giochi pirotecnici che verranno lanciati dai tetti di sette dei principali resort sull’iconica Strip e a Fremont Street, nell’area di Downtown. Lo spettacolo sì può godere da alcuni dei migliori ristoranti e locali situati ai piani più alti, con un’esclusivo volo in elicottero, oppure sulla ruota panoramica più alta del mondo.

Per chi vuole festeggiare con il proprio artista preferito, saranno molte le star internazionali che intratterranno il pubblico durante la serata di Capodanno. Tra gli spettacoli previsti, ci saranno il resident show di Britney Spears e le esibizioni di Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters e molti altri ancora. Per chi, invece, preferisce scatenarsi con le canzoni dei dj più famosi del mondo, a Las Vegas troverà, tra le altre, le serate dei Chainsmokers, di Calvin Harris e di Marshmello.

Immagine: Tour in elicottero sulla Strip