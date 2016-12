Natale 2016 al cinema: ecco i film che meritano (davvero) di essere visti

A Natale, si sa, piace a tutti andare al cinema ma siamo proprio sicuri che la scelta migliore siano i 4 film di Natale con i soliti attori e la solita sceneggiatura a tratti imbarazzante? Per chi ama la qualità, ecco quali saranno i film nelle sale a Natale di cui – magari – non ha sentito parlare ma che potrebbero rivelarsi delle piacevoli sorprese.

La Stoffa dei sogni, produzione italo-francese, è una piccola perla con una sceneggiatura incredibilmente originale e raffinata. Il gioco del teatro, tanto caro a Pirandello, viene riportato al cinema con l’aggiunta di elemento assai moderno: la camorra. Rouge One – A Star Wars story è un episodio indipendente che della celebre saga mantiene qualità e inventiva.

Florence, con la coppia Streep-Grant promette due ore piacevoli, spensierate ma tutt’altro che banali. Unico neo è nella sceneggiatura, un pochino troppo simile al film “Marguerite” presentato a Venezia due anni fa. Se, invece, amate i film con famiglie sgangherate – crocevia tra le atmosfere di Pennac e Little Miss Sunshine – non potete assolutamente perdervi Captain Fantastic. Cercando qualcosa di più epico resta una buona scelta anche l’ultimo lavoro, grande successo di pubblico, di Clint Eastwood ovvero Sully. Chi, invece, ama i film in costume non potrà resistere ad Amori e inganni, basato su un’opera minore di Jane Austen il film assurge a grande splendore grazie all’arguzia di Whit Stillman e alla recitazione di Kate Beckinsale.