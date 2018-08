Nasa offerte di lavoro 2018: le assunzioni in corso in tutto il mondo, come candidarsi!

La Nasa (acronimo di National Aeronautics and Space Administration), è un’agenzia governativa degli Stati Uniti d’America. Fondata nel 1958, è responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale. Con sede principale a Washington, attualmente è amministrata da Jim Bridenstine. Conta oltre 17.000 dipendenti. L’Agenzia aerospaziale americana, infatti, è alla ricerca di tantissimi profili professionali, dagli Ingegneri agli esperti di risorse umane, dai tecnici ai redattori. Opportunità anche per giovani alla prima esperienza lavorativa, per i quali sono previsti specifici stage. Attualmente le ricerche attive prevedono contratti a tempo determinato e indeterminato e, come accennato, tirocini.

Nasa offerte di lavoro 2018: le assunzioni in corso

Come accennato, sono molte le figure professionali ricercate dalla Nasa, così come molti e diversificati sono i settori in cui sono richieste: tecnici, ingegneri, esperti in risorse umane, ma anche stage per studenti di Ingegneria e Informatica. Ecco alcune delle oltre 80 posizioni aperte:

Director of Engineering – Moffett Field, California

Computer Engineer – Hampton, Virginia

Deputy Associate Administrator for Human Exploration and Operations – Headquarters, NASA

National Aeronautics and Space Administration – Washington DC, District of Columbia

Mechanical Engineer – Hampton, Virginia

Mechanical Engineer

National Aeronautics and Space Administration – Hampton, Virginia

Student Trainee (Equal Employment Opportunity) – Cleveland, Ohio

Electronics Engineer – Greenbelt, Maryland

AST, Aerospace – Houston, Texas

Aerospace Engineer, AST – Greenbelt, Maryland

Electronics Engineer – Greenbelt, Maryland

Research Astrophysicist – Greenbelt, Maryland

Architect – Wallops Island, Virginia

Electrical Engineer – Greenbelt, Maryland

Aerospace Engineer – Huntsville, Alabama

Human Resources Specialist (Employee Relations) – Hampton, Virginia

Quality Assurance Specialist – Hampton, Virginia

Student Trainee (Administrative) – NASA Pathways Intern Employment Program

Nasa offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Per consultare i dettagli di tutte le posizioni aperte disponibili e inviare la propria candidatura per entrare a lavorare presso la più grande agenzia aerospaziale americana basta consultare la sezione lavora con noi del portale ufficiale della Nasa.

