“Nasa. A Human Adventure”: arriva a Milano la mostra dedicata allo spazio

Aprirà oggi a Milano – nello Spazio Ventura XV – la tappa italiana di “Nasa. A Human Adventure”, la mostra dedicata allo spazio che ha già affascinato, nel suo tour mondiale iniziato nel 2011, milioni di visitatori perché concepita per adulti e bambini.

L’esposizione “Nasa. A Human Adventure” ripercorre quindi la storia dell’esplorazione spaziale, iniziata nel Novecento ma che ha avuto ovviamente il boom nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 quando, circa 900 milioni di persone, s’incollarono alla TV per vedere un essere umano calpestare il suolo lunare per la prima volta. Il percorso espositivo della mostra è concepito quindi come un viaggio di conquiste e di scoperte che si estende per 1500 metri quadri, tra razzi, Space Shuttle, Lunar Rover e Simulatore di centrifuga spaziale. All’interno della mostra, il pubblico avrà modo di ammirare il modello in scala del gigantesco razzo lunare Saturn V o la replica fedele della pioneristica navicella Mercury con la quale venivano condotte le prime missioni spaziali.

Il percorso espositivo della mostra “Nasa. A Human Adventure” – che aprirà oggi e sarà visitabile sino al 4 marzo 2018 – si articola in 6 sezioni: Gantry Entrance, Sognatori, La Corsa allo Spazio, Pionieri, Resistenza e

Innovazione. I visitatori verranno quindi catapultati in una delle storie più affascinanti e ambiziose dell’uomo, la scoperta dello spazio in un’esperienza immersiva che inizia fin dall’ingresso, quando dovranno attraversare una passerella, la stessa che gli astronauti della NASA percorrono prima di salire a bordo del Saturn V e la stessa sulla quale, nella notte del 7 dicembre 1972, camminarono tre astronauti dell’Apollo 17 per atterrare sulla Luna. Maggiori info e orari su www.ahumanadventure.it.

In copertina: Astronauta dell’Apollo 15 James B.Irwin che saluta la bandiera americana sul territorio lunare nel 1971 – Shutterstock image – Courtesy of Press Office