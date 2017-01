Napoli ricorda Pino Daniele: un flash mob e tanti eventi a due anni dalla sua scomparsa

Era il 4 gennaio 2015 quando il mondo della musica diceva addio a Pino Daniele, grande cantautore napoletano scomparso a soli 60 anni a causa di un infarto. Oggi, a due anni di distanza, Napoli ha organizzato una serie di eventi in suo ricordo.

A due anni dalla scomparsa di Pino Daniele, a Napoli si stanno ultimando i preparativi per le celebrazioni in suo ricordo. Si partirà proprio questa sera, a partire dalle 18, quando in Piazza Santa Maria La Nova – poco distante dalla zona che ha dato i natali al cantautore – si terrà un flash mob durante il quale tutti i suoi fan saranno chiamati a cantare insieme “Terra mia”, L’evento, il primo in ricordo di Pino Daniele, è organizzato dalla Run Films dei fratelli Alessandro e Andrea Cannavale e da Nello Daniele.

Napoli continuerà a ricordare Pino Daniele anche nella giornata di domani, 5 gennaio: alle 19, infatti, in Piazza del Plebiscito si terrà un incontro musicale durante il quale tutti potranno suonare e cantare le canzoni dell’amato artista. Nella pagina Facebook dell’evento – che ha già raccolto centinaia di adesioni – si legge “Due anni senza te e ancora adesso non ci sembra vero. Perché la tua musica continua ad essere una costante nelle nostre vite, in macchina, sul divano, sulle nostre pagine Facebook, ma soprattutto nell’anima. Non c’è modo migliore per ricordare un artista se non cantare le sue canzoni. Dopo due anni, sentiamo il bisogno di tornare proprio in quella piazza per dirti: ‘Pino siamo qui per te. Noi non ti abbiamo dimenticato!’”. Questo evento aprirà la serata del Silent Party durante il quale verranno passate anche canzoni di Pino Daniele.

Foto: Wikimedia.org