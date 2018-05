Napoli Moda Design 2018: al via la kermesse ideata dall’architetto Maurizio Martiniello

Napoli Moda Design 2018: al via oggi 5 maggio la terza edizione dell’evento che vedrà protagonisti il design e la moda. Esposizioni e installazioni dislocate in una particolare ‘CONTEMPORARY HOUSE’ moda Design, progettate dall’architetto Maurizio Martiniello. All’interno dell’ex Università di Economia e Commercio, ora Centro Congressi Federico II, in 500 mq sarà ospitata una casa ideale, composta da una zona Living-Kitchen, Bathroom, Bedroom, sala conferenza (300 mq) in cui si susseguiranno approfondimenti e tavole rotonde su moda e design, nonché una sala di 300 mq per sfilate e presentazioni di moda.

La Conteporary House sarà inaugurata alle 19.30 a Castel dell’Ovo, nella città partenopea: sarà una settimana di happening, incontri e installazioni, con la partecipazione di brand del mondo della moda e del design; l’evento si svolgerà sotto la direzione artistica dell’architetto Maurizio Martiniello, ideatore della manifestazione. La rassegna sostiene Azione Sorriso Onlus e si snoderà dal 6 al 12 maggio con un calendario di eventi e incontri mirati ‘a tema’, ogni giorno diversi, sfilate e presentazioni di moda su invito. In virtù della collaborazione con Diarc–Dipartimento di architettura dell’Università degli Studi di Napoli, si terrà inoltre un ciclo di seminari aperti a ingegneri e architetti e saranno mostrati lavori prodotti durante il corso di laurea internazionale in design, Dbe Design for the Built Environment.

Nel contesto dell’opening inaugurale sera saranno consegnati diversi premi, quali riconoscimenti nelle sezioni moda, design, cultura e spettacolo: all’attrice e conduttrice Serena Rossi (Premio Spettacolo), agli architetti Massimiliano e Ada Fuksas (Premio Design), al Magnifico Rettore dell’Università Federico II, Gaetano Manfredi (Premio alla cultura), a Maria d’Elia, Commissario Straordinario della Fondazione Mondragone (Premio alla Moda), a Carlo Alberto Terranova (Premio Moda in memoria di Sarli), a Iris Savastano, presidente Commissione Cultura e Turismo della Municipalità (Premio al Turismo) e a Marina Marseglia (Premio all’Imprenditoria).