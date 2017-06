Napoli Festival 2017: al via la decima edizione

E’ tutto pronto per la decima edizione di Napoli Teatro Festival Italia 2017, la manifestazione che – in scena dal 5 giugno al 10 luglio 2017 – porterà nella città partenopea 36 giorni di programmazione e 155 appuntamenti che si realizzeranno in 40 spazi della regione.

Il Napoli Teatro festival Italia 2017 si presenta come “un’edizione speciale costruita con grande maestria dal direttore artistico in occasione del decimo anno del Festival. Una manifestazione che si è affermata in questi anni quale straordinario strumento di valorizzazione e promozione di tante realtà artistiche della nostra Regione e del nostro Paese, favorendo la crescita culturale del nostro territorio attraverso l’incontro tra espressioni delle Arti della Scena provenienti da ogni parte del mondo. Un risultato che è frutto del lavoro costante di un team di professionisti che, giorno dopo giorno, costruisce il Festival”, ha sottolineato il Presidente Luigi Grispello.

“Napoli è la terra di Vico, di Croce, di Caccioppoli, di Roberto De Simone, e di tanti ancora. Non esiste altro luogo al mondo in cui autori di altissimo livello sono stati anche indimenticabili attori, come Viviani, Eduardo, Petito. È il Teatro che contiene i Teatri. La decima edizione del Festival sarà un viaggio intorno alle culture teatrali di Napoli, dell’Italia e del mondo, una ricerca della necessità di consapevolezza che presiede all’arte della scena. Per approfondire quanto il valore del sapere antico trovi la sua più affascinante gemmazione nella instancabile capacità di rinnovamento e di rinascita” ha affermato invece Ruggero Cappuccio a presentazione della decima edizione del Napoli Teatro Festival Italia. Per info e programma completo, www.napoliteatrofestival.it.