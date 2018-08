Naomi Campbell incinta? E’ arrivata la risposta della ‘Venere nera’

Naomi Campbell incinta? Ecco la foto che spazza via ogni dubbio: in posa in bikini, il fisico statuario a tal punto da fare impallidire le ventenni. La divina Naomi, a 48 anni suonati, lascia ancora senza fiato tanto è bella. E a vedere la perfetta forma fisica sfoggiata, diciamo che di gravidanza proprio non c’è nemmeno l’ombra. Dopo la foto di una ecografia di un feto ancora nel grembo della madre, diffusa dal fidanzato , Joseph Junior Adenuga, meglio conosciuto come Skepta, rapper inglese famoso in tutto il mondo, il gossip si era scatenando ipotizzando una possibile gravidanza per la Venere nera.

A giudicare a questa foto pubblicata da Naomi Campbell sul suo Instagram si direbbe proprio di no, non c’è nessun bebè in arrivo! Bikini strepitoso, fisico al top e nessuna dolce curva che solo la maternità può dare. Naomi Campbell posa in bikini sui social e dal suo atteggiamento è come se rivolta ai follower domandasse: “Vi sembro incinta?”. L’ecografia accompagnata da un fiore rosso pubblicata dal su fidanzato, quindi, non la riguarda. Il nascituro non è il suo.