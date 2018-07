Naomi Campbell è incinta? C‘è una foto che gira in rete da qualche ora e fa ipotizzare una prima gravidanza per la super ex top model oggi splendida 48enne. E’ da qualche mese che la Venere nera frequenta il rapper inglese, Joseph Junior Adenuga, meglio conosciuto come Skepta. Oltre ad essere finiti sulla copertina di GQ di marzo, i due bellissimi sono sulla bocca del gossip anche per un altro ben più importante motivo.

Skepta ha prima postato sul suo profilo Instagram una foto che li ritrae insieme accompagnata dall’emoji del cuore. A seguire un nuovo post: un’altra foto in cui è raffigurata l’ecografia di un feto nel grembo materno. E’ un Baby Adenuga? Secondo i rumors, sì. L’ecografia tridimensionale mostra il viso di un bebè non ancora nato accompagnato da un fiore. Non ha aggiunto altro. Il rapper britannico in primavera aveva detto di essersi fidanzato con Naomi Campbell, cha la sexy ex modella sia in dolce attesa? AL momento solo interrogativi senza risposta. Lei non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. L’immagine ecografica dimostrerebbe che la gravidanza è già nel terzo trimestre.

I follower si sono scatenati alla vista di quella foto e subito hanno inviato le congratulazioni ala rapper. Eppure la conferma che si tratti di suo figlio non c’è. Potrebbe infatti essere l’ecografia di un futuro nipote, chissà? Il gossip impazza, dunque, perché in tanti si chiedono chi sia la madre del nascituro. La Venere Nera al momento è, come sempre, in perfetta forma fisica, nessun indizio che faccia ipotizzare una gravidanza. Certo è che se esiste il dolce segreto, Naomi Campbell non potrà nasconderlo ancora per molto tempo …