Naike Rivelli nuda su Instagram: la figlia di Ornella Muti senza più limiti

Naike Rivelli Instagram, stavolta la figlia di Ornella Muti si è davvero superata. Completamente nuda si è fatta riprendere mentre, inquadrata da dietro, entra in piscina in pieno giorno. Il video a dir poco piccante è solo l’ultima delle sue trovate per attirare l’attenzione e far parlare di sé.

Lei che della sua nudità ha fatto ormai il suo marchio distintivo, in molte occasioni ha mostrato le sue grazie ai follower sui social. Da anni ormai diletta i suoi ammirare con foto e video decisamente bollenti, ma nell’ultimo pubblicato su Instagram ha davvero superato il limite. Eccentrica e sicura di sé, la bella Naike stavolta ha messo in primo piano il suo lato b e i fan hanno decisamente apprezzato! Ecco alcuni fotogrammi del video sexy nel quale entra nell’acqua di una grande piscina circondata da un giardino. In diverse interviste la bella Naike – 43 anni e madre di un figlio – ha sempre ripetuto di non avere alcun pudore a mostrarsi nuda e di sentirsi a proprio agio quando si mostra come mamma l’ha fatta. Pioggia di complimenti per lei: “Bellissima… una sirena in piscina..bellissima”, “Belle sempre”, “Bellissima la sirena😍 Tu Naike sei una DEA😍💓💓🔝🔝👌😗😗”, “Sublime magnifique”, solo alcuni dei commenti al video bollente.

Ogni occasione per lei è buona per mettere in mostra il suo corpo sensuale: di recente sempre sui social ha utilizzato il suo corpo nudo per attirare l’attenzione del web. Fotografata in piedi e di spalle, ha accompagnato la foto con questa didascalia: “Ringrazio L’Universo per questa meravigliosa giornata in famiglia con gli amici. Pochi ma buoni”. Sullo sfondo un meraviglioso tramonto, incetta di like assicurata.