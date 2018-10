Nadia Toffa malattia: la ‘Iena’ si mostra senza parrucca ai fan, ecco la foto

Nadia Toffa malattia: va avanti la difficile battaglia della conduttrice contro il cancro. Non mancano le polemiche per le offese che molti utenti le vomitano addosso per il fatto che lei, dando prova di grande coraggio, condivide (senza mai perdere il sorriso) sui social il suo calvario esternando le sue emozioni durante il suo percorso di cure mediche.

“I capelli ricrescono, ecco cosa ho fatto”, ha scritto nelle scorse ore la Toffa su Instagram. Ha sorpreso tutti, la Iena, postando un selfie che la riprende sorridere e mostrare i suoi veri capelli ricrescere sotto la parrucca. “Buongiorno a tutti! I capelli sono in parte ricresciuti e li ho colorati di argento 😍👍🏿 se non lo faccio ora quando?! Poi li taglierò ancora per renderli più forti! per rinforzarli insomma . Dite che è vero o leggenda metropolitana 🤔🤔 💪🏿 vi abbraccio e vi mando un bacio grande”. Con questo messaggio Nadia Toffa ha mostrato con orgoglio la ricrescita dei propri capelli dopo tutti questi mesi di chemioterapia che glieli aveva fatti perdere, costringendola ad indossare una parrucca per le dirette televisive a Le Iene Show e in pubblico.

A commento dell scatto, che la ritrae raggiante, migliaia di like e messaggi d’incoraggiamento alla conduttrice de ‘Le Iene Show’. Il gesto della Toffa è ammirevole: mostrarsi senza filtri, con le sue fragilità e in un periodo della sua vita di una difficoltà inimmaginabile. Lei lotta contro il tumore armata di forza di volontà, coraggio ma soprattutto sfoderando un meraviglioso sorriso. Nadia non ha nessuna paura delle critiche e del pregiudizio delle persone. Nemmeno degli attacchi gratuiti degli utenti sui social.

