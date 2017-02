Musei gratis Roma, Firenze, Napoli e Milano: torna la #Domenicalmuseo

Domenica 5 febbraio 2017 torna la #Domenicalmuseo, la giornata dei musei gratis a Roma, Firenze, Napoli, Milano e in tutte le città italiane organizzata ogni prima domenica del mese per volere del Mibact e del Ministro Dario Franceschini. Ecco allora alcune delle principali aperture e il link per consultare il programma completo.

Musei gratis a Roma, Firenze, Napoli, Milano e in tutti i luoghi della cultura italiani per la #Domenicalmuseo: domenica 5 febbraio, infatti, sarà possibile entrare gratuitamente nei principali musei ed aree archeologiche statali in occasione della prima domenica del mese. Ma quali sono i luoghi da non perdere? A Roma sarà possibile entrare gratuitamente sia al Colosseo sia al Foro Romano e Palatino nonchè nell’aula ottagonale delle Terme di Diocleziano. Musei gratis anche a Firenze dove apriranno gratuitamente al pubblico gli Uffizi, le Cappelle Medicee, la Galleria d’Arte Moderna o il Giardino di Boboli.

Giornata dei musei gratis anche a Napoli dove sarà possibile visitare gratuitamente – in occasione della #Domenicalmuseo – la Grotta Azzurra di Anacapri, la Crypta Neapolitana, il Museo Archeologico Nazione di Napoli, il Palazzo Reale o il Museo di Capodimonte. Non mancherà anche la possibilità di entrare gratis negli Scavi di Pompei. A Milano, infine, il 5 febbraio 2017 apriranno gratuitamente al pubblico l’Acquario Civico, i Musei del Castello Sforzesco ma anche la Pinacoteca di Brera o il Cenacolo Vinciano. Per tutte le info e il programma completo, comunque, è possibile consultare la pagina web www.beniculturali.it/domenicalmuseo.