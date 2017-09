Musei gratis prima domenica del mese: torna la #Domenicalmuseo nelle principali città italiane

Dopo le tradizionali aperture di mostre autunnali, l’1 ottobre torna la #Domenicalmuseo ovvero l’iniziativa che prevede di accedere gratis a musei e aree archeologiche statali ogni prima domenica del mese. La giornata dei musei gratis è nata nel 2014 per volere del Ministro Dario Franceschini e ovviamente del Mibact – Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo. In particolare, in questo settembre 2017 saranno oltre 430 i beni da poter visitare gratuitamente tra musei, siti archeologici e monumenti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

Ma quali sono le mete da non farsi sfuggire durante la #Domenicalmuseo dell’1 ottobre 2017? Come spesso accade, le visite più gettonate sono quelle dei complessi museali e/o aree archeologiche più celebri delle nostre città. A Torino sarà quindi possibile visitare gratis i Musei Reali, il Palazzo Carignano ma anche la Villa della Regina: in provincia, invece, sarà possibile entrare liberamente nel Castello Ducale di Agliè o nell’Area Archeologica di Industria. A Milano, milanesi e turisti potranno accedere al Cenacolo Vinciano, alla Pinacoteca di Brera, alla Galleria d’Arte Moderna nonchè ai Musei dei Castello Sforzesco o al Museo civico di storia naturale.

A Roma, infine, la prima domenica del mese con i musei gratis sarà l’occasione per accedere gratuitamente al Colosseo, al Foro Romano e Palatino, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea nonchè al Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo. Ovviamente le aperture gratuite coprono tutto il territorio nazionale: il programma completo è quindi consultabile alla pagina web dedicata www.beniculturali.it/domenicalmuseo.