Musei gratis prima domenica del mese, gli appuntamenti a Milano con le Gallerie d’Italia: il programma

Prima domenica di settembre e musei gratis in tutta Italia. Tra gli appuntamenti da segnalare ci sono anche le visite alle Gallerie d’Italia a Milano. Ecco il programma completo di ciò che i visitatori potranno ammirare domani 3 settembre 2017.

Milano, Gallerie d’Italia programma Ore 15.00

Visita guidata. L’America scopre l’Italia. Visita guidata alla mostra New York New York.

Mostre, collezionisti e gallerie: l’attenzione per l’arte italiana da parte dei conoscitori e del pubblico d’oltreoceano cresce vorticosamente nella seconda metà del Novecento. Il percorso guidato accompagnerà i visitatori attraverso le opere dal Futurismo alla Pop Art Italiana, da Lucio Fontana ad Arnaldo Pomodoro.

Costo 5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso, fino ad un massimo di 25 partecipanti. L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 10 persone. Prenotazione obbligatoria al numero 800.167619 o scrivendo a info@gallerieditalia.com

>>> Musei gratis prima domenica del mese <<<

Milano, Gallerie d’Italia programma Ore 16.30

Laboratorio. Milano-New York, andata e ritorno! Visita guidata seguita da laboratorio creativo.

Un pizzico di fantasia, una manciata di curiosità e tanta voglia di scoprire forme e colori: questi sono gli elementi da portare in valigia per affrontare un curioso viaggio che ci porterà da Fontana a Burri, da Balla a Boccioni, conoscendo le loro storie e le loro opere. L’attività ha la durata di 75 minuti ed è rivolta ai bambini dai 6 ai 11 anni.

Costo 10 euro, biglietto di ingresso compreso, fino ad un massimo di 20 partecipanti. L’attività sarà avviata all’iscrizione di un minimo di 10 bambini. Prenotazione obbligatoria al numero 800.167619 o scrivendo a info@gallerieditalia.com