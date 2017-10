Musei gratis prima domenica del mese a Torino, Firenze, Roma e Milano: il 5 novembre torna la #Domenicalmuseo

Torna puntuale anche in questo primo mese dalle temperature invernali la #Domenicalmuseo, iniziativa voluta dal Ministro Franceschini e dal Mibact e che prevede l’apertura dei musei gratis ogni prima domenica del mese. Appuntamento quindi al 5 novembre, giornata in cui il pubblico potrà approfittare dei musei gratis a Torino, Firenze, Roma, Milano e in tutte le principali città del nostro Stivale.

Torino: nella città sabauda sarà possibile visitare gratuitamente i Musei Reali di Torino, il Museo Archeologico e il Museo dell’Antichità. Nelle vicinanze sarà invece possibile accedere senza alcun costo al Castello Ducale di Agliè o all’Area Archeologica di Industria;

Firenze: tanti i musei e i luoghi della cultura gratis anche nel capoluogo toscano. Qui sarà possibile entrare gratuitamente alle Cappelle Medicee, alla Galleria degli Uffizi, al Museo Nazionale del Bargello ma anche al Giardino di Boboli o alla Galleria dell'Accademia;

Roma: la Capitale si apre a turisti e romani offrendo la possibilità di visitare gratuitamente il Colosseo, i Fori Imperiali, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, il Museo delle Civilità o la Galleria Borghese;

Milano: musei gratis la prima domenica del mese anche nel capoluogo lombardo. Il 5 novembre sarà quindi possibile visitare gratuitamente il Cenacolo Vinciano, la Pinacoteca di Brera, il Castello Sforzesco e i suoi musei ma anche lAcquario e la Civica Stazione Idrobiologica.

Il programma completo delle aperture è comunque consultabile sul sito del Mibact, nella pagina dedicata alla #Domenicalmuseo.